Anthony Nwakaeme'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle sessizliğim için Trabzonspor taraftarlarından özür dilemek istiyorum. Hakkımda birçok haber yazıldı. Çıkan haberlerin hiçbirisi doğru değil. Beni tanıyan insanlar bunu zaten biliyor. Konuştuğum tek takım Trabzonspor."

"Çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Sosyal medya insanı değilim. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Daha önce de söylemiştim, konuştuğum tek kişiTrabzonspor başkanı. Herhangi başka bir takımla görüşmüşlüğüm de konuşmuşluğum da yok. Taraftarlarımızın beni sevdiğini biliyorum, ben de onları çok seviyorum. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak Trabzonspor bana 'Git' derse olacak. Kontratım sona erse de her zaman Trabzonsporluyum.