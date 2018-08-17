Nybergsund - Elverum karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Nybergsund ile Elverum, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Nybergsund 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Elverum 29 puanda ve 4. sırada. Nybergsund son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elverum son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 337. İddaa'da Nybergsund kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Elverum kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nybergsund son haftadaki Elverum müsabasında 0-1 yenildi.

Elverum ise Nybergsund maçında 0-1 kazandı.

Nybergsund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Nybergsund, kendi sahasında 13 gol attı, 12 gol yedi.

Elverum, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Elverum, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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