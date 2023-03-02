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Nyofu Tyson'dan bağış çağrısı

Türk ozanlarının eserlerini Türkçe ve İngilizce yorumlamasıyla tanınan ABD'li caz gitaristi Nyofu Tyson, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış çağrısında bulundu

Nyofu Tyson'dan bağış çağrısı - Magazin haberleri
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AA

Nyofu Tyson, basın mensuplarına gönderdiği videoda hayranlarını Türkçe selamladı. Tyson, "Türkiye ile bağım yıllar öncesine dayanıyor. Türkiye benim ikinci evim oldu. Kaybedilen 10 binlerce can, yıkılan binalar ve paramparça olan ailelerden ötürü büyük üzüntü duyuyorum. Vefat edenlerin ahirete huzur içinde gitmesi ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başta UNICEF olmak üzere çok sayıda kuruluşun bölgede insani yardım faaliyetleri yaptığını belirten Tyson, hayranlarını Türkiye'deki depremzedelere bağış yapmaya çağırdı.

NYOFU TYSON HAKKINDA

Los Angeles'ta doğan, Afrika, Lübnan ve Danimarka kökenli caz sanatçısı Nyofu Tyson, müzik araştırmaları için geldiği Türkiye'de Türk halk müziği ve saz ile tanıştı.

Okay Temiz, Ömer Faruk Tekbilek ve Ahmet Hadji Tekbilek gibi Türk müziğinin önemli isimleriyle çalışan Tyson, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu ve Aşık Veysel gibi halk ozanlarının yaklaşık 40 eserini bağlamayla çalarak, Türkçe ve İngilizce yorumladı.

Nyofu Tyson, yorumladığı Türk müziklerini 2017de piyasaya sürdüğü 'Minstrels and Mystics (Aşıklar ve Ozanlar)' albümünde topladı.

Fotoğraf: AA

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