New York Times'ın yaptığı haberde, ABD ile İran arasında gerilimin tırmanmasının ve ABD'nin İran'ı bir 'tehdit' olarak görmesinin nedeninin, ateşlenmeye hazır füzelerin İran tarafından küçük botlara yüklendiği uydu görüntüleri olduğunu duyurdu. İsimleri açıklanmayan üç yetkilinin konuştuğu iddia edilen haberde, Donald Trump'ı alarma geçiren görüntülerin uydu tarafından çekildiği belirtildi.



BEYAZ SARAY, PENTAGON VE CIA ALARMA GEÇTİ



Haberde, istihbarattan alınan görüntüler incelendiğinde, Donald Trump yönetimi, Beyaz Saray, Pentagon ve CIA'nin alarma geçtiği belirtilirken, uydu fotoğraflarının, "İran, ABD'ye saldırmak için hazırlanıyor" şeklinde yorumlandığı belirtildi.

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