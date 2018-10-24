Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaşıkçı'nın kaybolduğu günden bu yana olayı takip ederek gündemden düşürmeyen ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, krizin yaşanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gönderdiği Mekke Emiri Halid el-Faysal'ın Kaşıçı dosyasının kapatılması için Erdoğan'a mesajlar ilettiği iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir ismi kaynak gösteren gazete, Faysal'ın Türkiye'ye Suudi kaynaklı finansal destek ve yatırımlarla birlikte Katar'a yönelik ablukanın da kaldırılması yönünde teklifte bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 'siyasi rüşvet' olarak nitelendirdiği teklifleri sinirli bir şekilde reddetiğine yer verildi.

Kral Selman'a yakınlığıyla bilinen Faysal'ın 11 Ekim'de Ankara'ya gelerek Kral'ın mesajlarını Erdoğan'a ilettiği ifade edilmişti.

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