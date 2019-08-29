Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na davet edildi.
Fransa Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7-10 Eylül tarihlerindeki Arnavutluk ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele eden Fransa, Galatasaray'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Nzonzi'yi milli takıma davet etti.
Fransa Milli Takımı'na davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham),Alphonse Areola (Paris Saint-Germain),Mike Maignan (Lille)
Savunma: Lucas Digne (Everton),Leo Dubois (Olympique Lyon),Lucas Hernandez (Bayern Münih),Aymeric Laporte (Manchester City),Clement Lenglet (Barcelona),Raphael Varane (Real Madrid),Kurt Zouma (Chelsea),Benjamin Pavard (Bayern Münih)
Orta Saha: Steven Nzonzi (Galatasaray),Corentin Tolisso (Bayern Münih),Paul Pogba (Manchester United),Blaise Matuidi (Juventus),Moussa Cissoko (Tottenham)
Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco),Kingsley Coman (Bayern Münih),Nabil Fekir (Real Betis),Olivier Giroud (Chelsea),Antoine Griezmann (Atletico Madrid),Nanitamo Ikone (Lille),Thomas Lemar (Atletico Madrid)
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