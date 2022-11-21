O anlar kamerada! 3. kattan düşen kediyi gördü!

"O AN HİSSETTİM DÜŞEBİLECEĞİNİ"

Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "Ben burada arkadaşlarla çay içerken baktım kedi pencerede dolaşıyor. O an biraz hissettim düşebileceğini. Gelip pencerenin altında durdum ne olur ne olmaz diye ve düşündüğüm de başıma geldi. O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum.