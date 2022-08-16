O anlar kamerada! Hayalet göstergesini 45 saniyede çaldı!

İstanbul'da, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 02.43'te, lüks bir otomobilden hayalet gösterge ekranı çalındı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
DHA'da yer alan habere göre otomobilin sahibi S.M., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi için güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
HIRSIZIN 28 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Aracın camını patlatıp hayalet göstergeyi çalan şüphelinin kimliği belirlendi. Aynı gün gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli A.K.'nin, 28 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçen araçlara aldırmadığı otomobilin camını kırıp, saniyeler içinde çaldığı hayalet göstergeyle oradan ayrıldığı dikkat çekti.
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