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Haberler Gündem 3. Sayfa Kız yurdunda satırla adam kovaladı! Korkunç anlar kamerada... - Haberler
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O anlar kamerada! Satırla kız yurduna girdi!

Isparta'da O.T., rahatsız edildiğini öne sürdüğü karısının çalıştığı kız öğrenci yurduna zorla girip, elindeki satırla bir kişiyi kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, olayın ardından O.T. gözaltına alındı

Kız yurdunda satırla adam kovaladı! Korkunç anlar kamerada... - Haberler
O anlar kamerada! Satırla kız yurduna girdi!
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DHA

Isparta'da, dün saat 21.00 sıralarında Çünür Mahallesi'nde, aracıyla üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurduna gelen O.T., burada çalışan eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü aşçı İ.Ö. ile görüşmek istediğini söyledi.

SATIRLA KOVALAMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre ana kapıdan içeri alınmayan O.T., aracına gidip aldığı satırla geri döndü. Kapıdan zorla içeri giren O.T., kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyi satırla kovalamaya başladı.

OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ

Yurt yerleşkesi içinde öğrencilerin bağrışmaları arasında yaşanan olaya güvenlik görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine yurda polis ekipleri sevk edildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik görevlilerinin ikna ederek uzaklaştırdığı O.T. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralananın olmazken, O.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

"SABAHA ÇIKARTMAM SENİ"

Bu arada olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde O.T.'nin, aşçı kıyafetli bir kişiyi kovaladığı görüldü. Çevredeki öğrencilerin korkuyla bağırdığı olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, "Sabaha çıkartmam seni. Sabah görmeyeceğim seni" diye bağrışlar duyuldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra O.T.'nin ikna edilerek uzaklaştırıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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