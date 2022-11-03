O anlar kamerada! Yolunda gidiyordu! Su tankı önüne düştü!

"SÜRÜCÜ GIRTLAĞIMA SARILDI"

Ne olduğunu anlamadım. Hemen refleksle sağ tarafa kırıp kendimi zor kurtardım. O kadar hızlı geliyordu ki 300 metre sonra durabildi. Sürücü daha sonra yanıma gelerek 'Sen de bir şey var mı?' dedi. Ben de 'Bir şeyim yok, neden bunu bağlamadın, nasıl böyle bir şey yaptın, nasıl profesyonel şoförsün?' diye sorduğumda da gırtlağıma sarılarak beni sözlü taciz etmeye başladı. Arabaya binip, bölgeden uzaklaştım, araç kameramda her şey kayıtlı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.