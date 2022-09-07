O anlar kamerada! Yaşlı adamın ölüme gidişi!

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer’e ilk müdahalede bulunup ambulansa hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gezer’in cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

İKİ SÜRÜCÜDE DE İHLAL BELİRLENDİ

Kazada, araç sürücüsü Emrah A.’nın, ‘Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer’in de, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ maddesini ihlal ettiği kaza yeri incelemesinde belirlendi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle caddenin ilk şeridinden karşıya geçen Gezer’in, ardından orta refüjdeki aralıktan ilerleyip diğer şeride geçtiği sırada Emrah A’nın kullandığı araçla çarpışma anı yer aldı.