İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Fatma Karataş getirilirken ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke ise katılmadı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı 40 günlük Tuğçe bebeği denize attığı iddia edilen Fatma Karataş'ın "Çocuğunu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, savcı bebeğin babası tutuksuz sanık Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

SAVCILIKLARA YAZI YAZILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ



Mahkeme heyeti, daha önce yapılan duruşmada, İstanbul'daki bütün Cumhuriyet Savcılıklarına yazı yazılarak olay tarihi ve takip eden günlerde denizden çıkarılmış yeni doğmuş bir bebekle ilgili soruşturmalarının olup olmadığının sorulmasına karar vermişti.

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