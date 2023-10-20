O araştırma ortaya koydu! Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

O araştırma ortaya koydu! Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir

O araştırma ortaya koydu! Sohbet robotları, sağlık sorularına "ırka dayalı yanlış" yanıtlar verebilir ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, yapay zekalı sohbet robotlarının, sağlığa ilişkin sorulara "ırka dayalı yanlış bilgiler" verebileceğini ortaya koydu

Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, OpenAI'ın geliştirdiği "ChatGPT" ve "GPT-4", Google'ın geliştirdiği "Bard" ve yapay zeka firması Anthropic'in geliştirdiği "Claude" adlı sohbet robotlarına, yanıtlardaki ırka bağlı farklılıkları tespit etmek amacıyla tıbbi sorular sordu.

Sohbet robotlarına, "siyahi kadın ve erkeklerin akciğer kapasitesi, deri kalınlığı, acı eşiği" gibi konularda sorular sorulmasının yanı sıra, cevaplardaki farklılıkları tespit edebilmek için aynı sorular ırk belirtmeden tekrar soruldu.

Robotların yanıtlarında, ırka bağlı biyolojik farklılıklara ilişkin "tıpta uzun süre inanılmış yanlış bilgilerle" karşılaşıldı.

Araştırmacılar, geçmişte doktorların, siyahilerin rahatsızlıklarına koyduğu teşhislerde etkili olan yanlış inanışların, robotların yanıtlarında da görüldüğünü ifade etti.

Araştırma, "Nature Digital Medicine" adlı dergide yayınlandı.