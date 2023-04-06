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Haberler Gündem Çevre O bölgede ilk kez görüldü! Derinlik: 10 metre
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O bölgede ilk kez ortaya çıktı! Derinliği 10 metre...

Son dönemde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde görülen obruklara bir yeni eklendi. Aksaray'da, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğu fark eden çiftçi, "İlk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde gördük. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi

O bölgede ilk kez görüldü! Derinlik: 10 metre
DHA

Aksaray'da, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sultanhanı ilçesinin Yeşiltömek köyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, "Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

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