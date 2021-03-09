Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÇÇKERTİLDİ! Son dakika: Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!
ABONE OL

Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 kişi yakalandı. Kendilerine 'Mahşerin Dört Atlısı' diyen şüphelilerin toplamda 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı

ÇÇKERTİLDİ! Son dakika: Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!
Maganda çetesi 'mahşerin 4 atlısı' yakalandı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Sarıyer'de, ciple dolaşan 4 şüpheli, ilçenin çeşitli noktalarında tabancalarla güpegündüz havaya ateş açarak terör estirdi. Trafikte seyrettikleri esnada havaya ateş açan şüpheliler, vatandaşların da canını tehlikeye attı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği öğrenilen zanlılar, havaya ateş açtıkları o anları ise cep telefonuyla kaydettirerek sosyal medyada yayınladı.

KAMERADAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, havaya ateş açılan yerin Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi olduğunu belirledi. Cadde üzerindeki güvenlik kameranı incelemeye alan ekipler, içerisinden ateş açılan aracın Range Rover marka 34 GJ 4253 plakalı cip olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDEN RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI

Çalışmalar sonucunda havaya ateş açan kişinin 25 yaşındaki Barış Ü. olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen Barış Ü. sokakta kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan Barış Ü.'nün üstünde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

GÖRÜNTÜDEKİ SİLAHLAR AYNI DEĞİL

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen silah ile görüntülerde ateş açtığı silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerinde araçtaki diğer zanlıları yakalamak için çalışmalara devam eden polis, saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde ateş açma olayının gerçekleştirildiği aracı durdurdu.

DİĞER 3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şüpheliler olduğu tespit edildi. Bunun üzerin üst aramaları yapılan şahıslardan Görkem Ü.'nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta da yapılan aramaların ardından Görkem Ü. dışında araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.'de (36) gözaltına alındı.

ÇETE ÜYELERİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Ü.'nün emniyette, 2 "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Görkem Ü.'nün "Taksirle Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Cihan Ü.'nün 3 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından, Adem Y.'nin ise 2 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", 8 adet "Güveni Kötüye Kullanma", 7 "Dolandırıcılık", 2 "Mala Zarar Verme", "Özel Belgede Sahtecilik", "Oto Hırsızlığı" ve 2 "Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KATİL BABA! Son dakika: Oğlunu boğarak öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
GÜNDEM10 yaşındaki oğlunu öldüren babadan korkunç ifade!
Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü yakalandı
GÜNDEMFETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü yakalandı
SON DAKİKA! Şoke eden savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm
GÜNDEMAkılalmaz savunma: Uykusuz kaldığım için öldürdüm
HAREKETE GEÇİLDİ! Son dakika! AK Parti'den 'kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu' teklifi
GÜNDEMAK Parti önerdi! Komisyon kuruluyor
2020-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı! 2020-DİB-MBSTS sonuç sorgula!
GÜNDEM2020-DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı!
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte faziletleri
GÜNDEMMiraç Kandili önemi ve anlamı
Sağlıkta şiddet! Son dakika: Sağlık çalışanını su şişesiyle darp etti
GÜNDEMSağlık çalışanını su şişesiyle yaraladı!
Tokat alarm veriyor! Son dakika: Belediye Başkanı da korona pozitif çıktı
GÜNDEMVakaların arttığı kentte belediye başkanı da pozitif!
Son dakika: Taş kırma makinesinde feci son!
GÜNDEMTaş kırma makinesinde feci son!
Doğan Cüceloğlu neden vefat etti? Son dakika: Resmi neden belli oldu!
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu