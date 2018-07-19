ÇATIŞMADA YARALANDI, 93 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI



Habertürk Gazetesi geçen yıl 21 Haziran'da "Terörü yenen aşk" başlığıyla manşetten duyurmuştu Bahattin ve Aysun Seçgin çiftinin hikayesini. Diyarbakır Sur'da 2016'nın Şubat ayında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp 93 gün yoğun bakımda kalan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bahattin Üsteğmen'in en büyük destekçisi astsubay eşi Aysun Seçgin olmuştu. Geçen yıl HABERTÜRK'e konuşan çift en büyük hayallerinin yeniden üniformayı beraber giymek olduklarını söylemişti. Gazi olan eşi Bahattin Seçgin'e bakmak için izne ayrılan ve Ankara'da eşiyle ilgilenen Aysun Astsubay şimdi yeniden üniforma giymeye hazırlanıyor. Bursa'ya tayini çıkan Aysun Seçgin, 13 Ağustos'ta Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timinde göreve başlayacak. Temmuz ayı başında eşiyle birlikte Bursa'ya taşınan Bahattin Üsteğmen'in tedavisinin büyük bir bölümüne ise Bursa'da devam edilecek.

HABERTÜRK muhabiri Uzay Kesmen'e konuşan Aysun Seçgin, "Bahattin de yeniden üniforma giyecek olmama çok sevindi. Bahattin'in tedavisi için yine Ankara'ya gidip geleceğiz ama yılda sadece 30 gün. Onun dışında tedavi Bursa'da devam edecek. Ancak Bahattin, halen ellerini ve bacaklarını hissetmiyor. Doktorlar artık bir gelişme olmayacağını söylediler ama biz yine de elimizden geleni yapıyoruz. Hayvanlar üzerinde uygulanan deneysel tedaviler varmış. Eğer olumlu tepkiler alınırsa insanlar üzerinde denenecek. Onu deneyebiliriz" dedi.Eşinin yeniden üniforma giyecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyleyen Bahattin Seçgin ise şunları söyledi:"Ben bu saatten sonra Aysun'un 'çalışmama gerek yok' diyeceğini düşünüyordum. 'Asla' dedi. Geçen gün Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittik. Oradaki karakol komutanı ve mesai arkadaşları ile tanıştık. Aysun bıraktığı yerden görevine devam etmek istediğini söyleyince buradakiler bile çok şaşırdı. Belki yeni personel bile bu kadar istekli değil. Aysun, en aktif bölümlerden birini istedi. 'Beni asayiş timine verin' dedi. Şimdi hem benimle ilgilenecek hem işine gidip gelecek. Bu hem benim için, hem ülke için, hem memleket için çok büyük bir fedakarlık."Emekli olsa da meslekten kopmadığını belirten Bahattin Seçgin, "Silah arkadaşlarım da beni bu şekilde kabul ediyorlar. Üniformam yok ama onun dışında askerliğimi yapıyorum. Asker arkadaşlarımızla muhabbetimiz devam ediyor. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Güneydoğu'da neler yaşadığımızı merak ediyorlar, onlara tecrübelerimi anlatıyorum. Üniformalı insanların arasında bulunmaktan mutlu oluyorum. Eşimle üniformayı beraber giyemesek de askerliğimizi beraber devam ettireceğiz. Askerlik ruhtur biliyorsunuz üniforma değildir" diye konuştu.

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