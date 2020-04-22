"O çocuklar bir 100 yıl daha umut vadedecekler bu dünyaya!"

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan tanıtımda Show TV’nin fenomen dizileri Çukur, Ramo ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncularının #umutlakal ve #çocukkal mesajları dikkat çekti.

Murat Yıldırım, Hazal Subaşı, Merve Şen, Burak Dakak, Hüseyin Soysalan, Rüzgar Aksoy, Aslıhan Kapanşahin, Uğur Demirpehlivan, Perihan Savaş, Kadir Çermik, İdil Fırat, Gizem Güneş, Toygan Avanoğlu, Necip Memili, Ece Yaşar, Aslıhan Güner, Damla Sönmez, Görkem Sevindik, Cemre Baysel, Cihangir Ceyhan, İlhan Şen, Esra Bilgiç, Berfin Nilsu Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Ferda Kaynar, Yiğit Özşener ve Aras Bulut İynemli’nin umut dolu mesajlarının yer aldığı tanıtım büyük beğeni topladı.