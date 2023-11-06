Haberler Magazin O detay şaşırttı! Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu?

O detay şaşırttı! Dilan Polat cezaevine giderken polislere bakın ne sordu? Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla soruşturma başlatılmış ve geçtiğimiz gün Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İddialara göre Dilan Polat cezaevine girerken polise şaşırtıcı bir soru sordu. Habertürk Giriş: 06.11.2023 - 16:27 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:27 facebook

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Geçtiğimiz gün Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. İddialara göre Dilan Polat Silivri Cezaevi'ne girerken polise beklenmedik bir soru sordu.

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Sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yapan avukatların iddiasına göre Dilan Polat itiraz ederse tutuksuz yargılanabilir fakat kaçma ihtimalinin ortadan kalkması için elektronik kelepçe ile takip edilebilir.