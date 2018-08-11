O Higgins - Antofagasta maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. O Higgins, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Antofagasta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi O Higgins 26 puanla 7. sırada, Antofagasta 33 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi O Higgins, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Antofagasta son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 734 kodlu maçta; İddaa oynayanlar O Higgins kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Antofagasta sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

O Higgins önceki hafta Deportes Iquique mücadelesinde 0-1 kazandı.

Antofagasta ise Deportes Temuco maçında 1-0 yenildi.

O Higgins, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 11 gol yedi.

Antofagasta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antofagasta, 12 gol atarken 12 gol yedi.

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