O Higgins - Union Espanola karşılaşma önü

O Higgins ve Union Espanola, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. O Higgins 26 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Union Espanola 28 puanda ve 7. sırada. O Higgins, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Union Espanola, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 471. İddaa'da O Higgins kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Union Espanola kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

O Higgins son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 0-1 kazandı.

Union Espanola ise Colo_Colo maçında 5-2 yenildi.

O Higgins, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 14 gol yedi.

Union Espanola, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union Espanola 13 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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