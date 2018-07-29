O Higgins - Union La Calera maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. O Higgins, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Union La Calera takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi O Higgins 26 puanla 7. sırada, Union La Calera 31 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi O Higgins, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Union La Calera, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 576. İddaa'da O Higgins kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Union La Calera kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

O Higgins son haftadaki Audax Italiano müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Union La Calera ise Colo_Colo maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan O Higgins, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Union La Calera, dış sahada 6 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union La Calera 12 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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