O Higgins - Universidad Concepcion maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. O Higgins, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Universidad Concepcion takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. O Higgins 35 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Universidad Concepcion 52 puanda ve 2. sırada. O Higgins, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Universidad Concepcion, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 237 kodlu maçı oynayanlar; O Higgins galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Universidad Concepcion galibiyet oranı 2.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

O Higgins son hafta oynanan Antofagasta maçında 0-0 berabere kaldı.

Universidad Concepcion ise Universidad Catolica maçında 0-0 berabere kaldı.

O Higgins, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. O Higgins, kendi sahasında 19 gol attı, 18 gol yedi.

Universidad Concepcion, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Concepcion 18 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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