O iddialara İtalya Başbakanı Türk maskesi takarak cevap verdi 0:00 / 0:00

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İtalya'da Roma Başsavcılığı'nın, Ffp2 tipi maskelerin AB normlarına uygunluğu ile ilgili başlattığı soruşturmada merkezi İstanbul'da olan bir firmanın verdiği sertifikalara sahip Çin menşeili ürünler inceleme altına alınmıştı. İtalya Başbakanı Mario Draghi ise Türkiye'den gelen CE 2163 sertifikalı bir maske takarak Türk maskelere yönelik ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

İFTİRALAR ÇİN MENŞEİLİ

İddialar hakkında tüm dünyaya yüzde 99.9 filtrasyona sahip CE 2163 sertifikalı maske ihraç eden TT Medical firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli şu açıklamayı yaptı: Çin'den üretilen maskelerin kalite standartlarının altında olmasından ve Avrupa'daki CE standartlarını karşılayamamasından dolayı Çin büyük bir darbe yedi.

Türkiye'deki maske üreticileri bu işi doğru yaptılar ve CE standartlarına uygun maske ürettiler. Bu maskeler AB ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Bunun üzerine Çin firmaları, Türk firmalarının AB'ye ihracatını engellemek için lobi faaliyetlerine başladılar. Universal Sertifikasyon firması, Türkiye'de kişisel koruyucu ürün alanında CE sertifikasını veren bir kurumdur. Bu standartlara ulaşmak kolay değildir. Çok detaylıca kontroller yapılır. Universal firmasının sahte sertifikasyon verdiği gibi bir karalama kampanyası süreci başladı. Bu tamamen Türkiye'den giden ürünlerin önünü kesmek amacıyla yapılan planlı programlı bir saldırıdır. Bunun önüne geçebilmek için devletimizin standartları karşılayan Türk firmalarına destek olması gerekiyor. Böyle yaparsa AB'daki milyar euro'luk pazarda Türkiye Büyük söz sahibi olur. Universal Sertifikasyon firması Türkiye'de 15 yıldır hizmet veren bir firmadır. İddiaların yer aldığı İtalya'nın Başbakanı bile Türkiye CE 2163 sertifikalı maske takıyor. Bu da karalama kampanyası olduğunun kanıtıdır. Hükümetimizi bu karalama kampanyasına karşı Türk firmalarının yanında olmasına davet ediyorum."