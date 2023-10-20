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        Haberler Yaşam O ilçemiz "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi! Her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor!

        İzmir'in Şirince ilçesi "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 25. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Best Tourism Village" ödüllerinde her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan ilçemiz ödül kazanarak listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:55
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        BMDTÖ'nün 2021 yılından itibaren başlattığı "En İyi Turizm Köyü" girişimi kapsamında, en fazla 15 bin nüfuslu, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini devam ettiren kırsal kalkınma potansiyeli olan köyler ödüllendiriliyor.

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        ŞİRİNCE EN İYİ TURİZM KÖYLERİNDEN BİRİSİ SEÇİLDİ

        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" listesinde Türkiye'de bu yıl İzmir'in Şirince ilçesi yer aldı. Erzincan'ın Kemaliye ve Antalya'nın Kale Üçağız köyleri'de "İyileştirme Programına" katılmaya hak kazandı. En iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.

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        YABANCI TURİST SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

        Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine giren Şirince yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor.

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        Dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulu olan Şirince, zeytin ağaçlarının içindeki taş sokakları, cumbalı beyaz evleri ve lezzetli şaraplarıyla dikkat çekiyor.

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        Ayrıca Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı ile turizimin önemli duraklarından birisi haline geldi. Şirince'de yaşayan mahalle sakinleri, köye verilen ödülle adının dünyaya duyulacağına inanıyor.

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        Kaynak: AA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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