İstanbul Avcılar'da 4 kişide tespit edilen Batı Nil Virüsü'nün (BNV) ardından Yeşilkent Deresi yeniden sivrisinek şikâyetleriyle gündemde. Sağlık Bakanlığı, bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli koruma tedbirleri alındığını açıklarken, ilçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden duydukları rahatsızlığı yineledi. Balkon çıkamadıklarını, camlarını dahi açamadıklarını anlatan mahalleli, derenin acilen müdahale edilip kapatılmasını istedi.

"SİNEKLERDEN CAMI AÇAMIYORUZ"

Vatandaşlar, yıllardır korkuluk tehlikesi ve kötü koku ile yaşadıklarını belirtti. Çocukların düşme tehlikesine karşı verilen mücadele sonunda dere kenarına korkulukların yapıldığını ve bazı çalışmalarla mahalleyi çileden çıkaran kötü kokunun azaldığını vurgulayan vatandaşlar, şimdi de virüs korkusu yaşadıklarını belirtti. Sineklerden dolayı camları açamadıklarını ve rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Kul, şunları söyledi:

"Sinekler akşamları çocukları çok rahatsız ediyor. Evde oturulmuyor, balkonlarda çocukları ısırıyor. Sinekler yaz gelince başlıyor. Kışın yok. Yaz gelince yağmur yağıncaya kadar devam ediyor. Derenin acilen kapanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalıktan kurtulması, virüs kapmaması için kapanmasını istiyoruz" dedi.

'FARELER ARTIK EVLERE GİRİYORLAR'

Kamere Aras da, "Sivrisinek var. Özellikle geceleri rahatsız oluyoruz. Fareler var. Lağım fareleri çok. Gece evlere giriyorlar. Hiç yatamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne kalkabiliyoruz. Bunlara bir çözüm bulsunlar. Üzerini kapatsalar daha iyi olur. Özellikle fareler, gece beşinci kata giriyorlar. Sinekler yazın çok. İçeri geliyorlar koskoca sinekler gece bizi hiç uyutmuyorlar. Öyle oluyor ki hastanelik oluyoruz" ifadelerini kullandı. Ayşe Yanıkyer ise, "Sineklerden camı açamıyoruz. Camı açarken bir tuhaf koku geliyor" dedi.

'KUŞLAR VİRÜSÜN ESAS KAYNAĞIDIR'

Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamasında, BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır.

Kuşlar virüsün esas konağıdır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir. Hastalığın kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır. Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen BNV, ülkemizde ilk olarak 2010 yılında tespit edilmiştir. 2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür.

Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış; başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

KAYMAKAM: CİDDİ BİR DURUM YOK

Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Sağlık Bakanlığı’nın da açıkladığı gibi sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü alarak ısırdıkları insanlara bulaştırabildiğini kaydederek, DHA muhabirine “Şu anda hasta olarak yatan kimse yok. Ortada çok ciddi bir salgından da söz edilemez. Gerekli önlemler alınıyor. Uzmanlar da, hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebildiğini, bir haftada iyileşme görüldüğünü açıklıyor. Yine de virüsün sivrisineklerle bulaşmasının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülüyor dedi.

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN DİNLENME ALANI

Avcılar’daki Batı Nil Virüsü’nün görüldüğü Yeşilkent Mahallesi aynı zamanda göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme alanı konumundaki Küçükçekmece Gölü’nün hemen yanında yer alıyor. Yılın belirli dönemlerinde 140 civarında kuş türü gözlenen bölgede genellikle karabatak, balıkçıl ve yabanördeği başta olmak üzere birçok kuş türü yaşıyor.