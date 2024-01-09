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Meteorolijen yapılan açıklamalara göre Türkiye'de etkisini gösteren etkili soğuklar, yurt genelinde sarı alarmın verilmesine neden oldu. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Ayrıca İstanbul'da dahil olmak birçok ilde kar tatili olup olmayacağına dair araştırmalar sıklık kazandı.