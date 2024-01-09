O ilde okullar tatil edildi! 10 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edilecek?
Olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Ocak Salı günü kara teslim olan bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Öğrenciler ve veliler 10 Ocak Çarşamba günü diğer illerde de kar tatili yapılıp yapılmayacağını sorguluyor.
Meteorolijen yapılan açıklamalara göre Türkiye'de etkisini gösteren etkili soğuklar, yurt genelinde sarı alarmın verilmesine neden oldu. Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Ayrıca İstanbul'da dahil olmak birçok ilde kar tatili olup olmayacağına dair araştırmalar sıklık kazandı.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının olumsuz etkilediği Van'ın Muradiye ve Saray ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı (9 Ocak 2024).
Ancak 10 Ocak Çarşamba için henüz bir duyuru yapılmadı.
Hava koşullarının olumsuz etkilediği bölgelerde meydana gelecek kar tatili haberimize eklenecektir.