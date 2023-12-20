O illerde evlilik kredisi başvuruları başlıyor! Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir ve yaş sınırı var mı?

O illerde evlilik kredisi başvuruları başlıyor! Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir ve yaş sınırı var mı?

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi. Evlenecek gençlerin desteklenmesini ve evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulmasını amaçladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kredinin şartlarına ilişkin olarak "İlk evlilikler önceliğimiz ama deprem bölgesiyle başlıyoruz pilot iller olarak. Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin olarak merak edilenler...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK DESTEĞİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.