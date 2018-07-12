İHA'nın aktardığı bilgiye göre, AVM’lerde ve cadde mağazalarında kıyafet etiketlerinde indirim aldatmacası yapıldığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz indirimi diye etiketler üzerinden vatandaşı kandırmaya yönelik kampanyalar devam ediyor. Sezon sonu veya kış sezonu indirimi olsa elde kalan ürünler bitirilmeye çalışılıyor deriz fakat zaten yaz mevsiminde yüzde 80 gibi uçuk etiketlerle yaz indirimi yapılıyor. Vatandaşımız tüm piyasayı kontrol ederek ve karşılaştırma yaparak alışveriş yapmalı. Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artık bu olumsuzluklara kural getirmesini ve ben yaptım oldu mantığının kalkmasını bekliyoruz” dedi.

Etiketler üzerinden çok ucuz algısı yapılmasına kanılmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun yüksek çıkması haliyle vatandaşı daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmaya itti. Fakat daha hesaplı alışveriş yaparken daha da çok ince eleyip sık dokumak lazım. Çünkü etiketler üzerinden çok yüksek oranda indirim yapılmış algısı, muadillerine göre en uygun fiyatlısı budur imajı çiziliyor. Aslında vatandaş daha uygun fiyata aldım zannederken tam tersi pahalıya gelmiş oluyor. Bunu AVM’lerde ve caddelerdeki zincir mağazalarda giyim ürünleri başta olmak üzere elektronik eşya ürünlerinde de görmemiz mümkün. Önce sessiz sedasız fiyatlara zam yapıyorlar, daha sonra da üzerine indirim yazarak normal fiyatını yazıyorlar. Bu gerçek indirim değildir” dedi.

"İNDİRİMLERE ALDANMAYIN PİYASA ARAŞTIRMASI YAPIN"

AVM ve zincir mağazaların fiyat algısı ile vatandaşı kandırırken gerçek fiyat üzerinden indirim yapan esnafa da büyük zarar verdiğini vurgulayan Palandöken, “Haziran ayı sonu itibariyle ülkemizdeki AVM sayısı 404’e çıktı. Bunlar indirim adı altında kıyafette, teknolojik ürünlerde, elektronik ve beyaz eşyada ucuz algısı yapılıyor. Çalışma saatlerinin sabah erkenden gece geç saatlere kadar olması, A’dan Z’ye tüm ürünleri satmaları, AVM’nin içinde berberinden terzisine birçok hizmeti vermeleri çevredeki küçük esnafın müşterisini azaltıyor, ekmeğini küçültüyor. Artık bu gerçek olmayan indirim furyasına da kuralsız şekilde açılış-kapanış yapmalarına da yeni dönemde bir düzenleme getirilmeli” şeklinde konuştu.