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        Haberler Magazin O isim Survivor’a geliyor! Acun Ilıcalı heyecanla duyurdu!

        O isim Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı heyecanla duyurdu!

        TV8 ekranlarında her yıl izleyiciyle buluşan Survivor yarışması, bu sefer Allstar konseptiyle geliyor. 2024 yılı Survivor'ın yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından her gün açıklanıyor. Bugün yapılan önemli bir açıklamayla, eski efsanelerden birinin 2024 kadrosunda yer alacağı resmiyet kazandı. İşte o heyecan verici isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 16:32 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:32
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        2024'te yayınlanacak olan Survivor'ın Allstar serisi için yarışmacılar adım adım belli oluyor. Acun Ilıcalı, son açıklamasında başarılı ismin de bu özel kadroda yer alacağını müjdeledi. İşte merakla beklenen isim...

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        TV8 ekranlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Survivor yarışması, 2024 yılında heyecanla beklenen Allstar konseptiyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, bu özel sezonun yarışmacı kadrosunu açıklamaya devam ediyor.

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        Acun Ilıcalı "Heyecanla yarışlarını bekliyorum" diyerek Seda Ocak'ın da kadroda olduğunu duyurdu.

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        Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2024 kadrosunda olacak isimlerden Nefise Karatay'ı açıklamıştı. Karatayi 2023 Survivor'unun şampiyonluk unvanını alan kişi olmuştu.

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        İşte Survivor'un kadrosunda olan diğer isim Seda Ocak...

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        SURVIVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

        NİHAT ALTINKAYA

        7

        OGEDAY GİRİŞKEN

        8

        DAMLA CAN

        9

        MERVE AYDIN

        10

        SERCAN YILDIRIM

        11

        POYRAZ YİĞİT

        12

        NAGEHAN KARADERE

        13

        ALEYNA KALAYCIOĞLU

        14

        TURBO TURABİ

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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