O kentimizde Alabalık avı yasaklandı! Erzincan'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli ve doğal alabalık türlerinin tamamının avlanması yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla tüm bölgelerde alabalık av yasağının başladığı hatırlatıldı.

İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

İHA'da yer alan habere göre Alabalığın, 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

"Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür" ifadesi kullanıldı.