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        Haberler Gündem Hava Durumu O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı! - Son dakika haberleri

        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!

        Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından Van Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, ekipler çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:42
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        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
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        Van'da, 4 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Çığ riski nedeniyle sık sık trafiğe kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu.

        SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

        DHA'da yer alan habere göre kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı.

        KAR KÜREMESİ YAPILDI

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        Karayolları'na bağlı ekipler, yağışın devam ettiği bölgede kar küreme çalışmasına başladı.

        YAĞIŞ YARIN SON BULACAK

        Hava sıcaklığının da hissedilir derece düştüğü kentte yağışların yarın itibarıyla terk edeceği bildirildi.

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