İHA

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sıcaklıkların bugün ve yarın mevsim normallerinde gerçekleşeceği, Perşembe gününden itibaren havaların tekrar ısınarak Ekim ayı için 20 derece olan normalin üzerine çıkacağı bilgisi verildi.

İHA'nın haberine göre, şehirde ise sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Etkisini artıran yağmurla beraber insanlar kendilerine kuru yerler aradı. Şemsiyesiyle dışarı çıkanlar şanslıydı. Ancak bunu hesaba katmayanlar montları, çantalarını şemsiye olarak kullanmaya çalıştı.

Yağmurun tadını çıkaranlar ise güvercinler oldu. Yerdeki su birikintilerini fırsata çeviren güvercinler suyla eğlendi. Yağış ise etkisini sürdürüyor.