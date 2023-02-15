O KIZ DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

Kanal D'de yayınlanan O Kız dizisi, ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.



O Kız'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.