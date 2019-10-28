Şehide terör estirdiler

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Dün ortaya çıkan görüntülerde Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları ardından eğlenmeye başladı. Dörtlü sinyallerini yakarak cadde ve sokaklarda ilerleyen gruptan motosikletli bir maganda, uzun şarjörlü bir tabancayla binalar arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı.

CUMARTESİ DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Sultanbeyli ve Çengelköy’de yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Sultanbeyli’de gerçekleştirilen bir asker eğlencesinde ise konvoy halinde trafiğe çıkan sürücülerden biri yanlama hareketi yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de konvoydakilerinin canını tehlikeye attı. Aynı gün Çengelköy’de benzer görüntüler yaşandı.

YAKALANDILAR

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda trafikte terör estiren magandalar tek tek tespit edildi. Tespit edilen 5 araç sürücüsü ile 2 motosiklet sürücüsü yakalandı.

ÇEŞİTLİ CEZALAR YAZILDI

Yakalanan E.A., E.G., O.T., M.A., A.K., A.D. ve M.G. adlı sürücülere, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için para cezası yazıldı. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2’de yer alan “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” maddesine göre de magandalar Adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.