O otomobil açık artırmada! 0:00 / 0:00

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40 yıl önce Prens Charles tarafından Prenses Diana’ya hediye edildiği bilinen otomobil, 29 Haziran’da Birleşik Krallık’taki Reeman Dansie Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkacak.

Prenses Diana’nın açık arttırmaya çıkan aracı, akıllarda Diana’nın 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesiyle yer etti.

BBC'nin haberine göre 1981 model araç 40 bin sterline satılacak. Yaklaşık 365 bin- 487 bin TL arasında bir fiyat aralığına tekabül eden araç 133 bin kilometre yol yapmış durumda. Prens Charles’ın Prenses Diana’ya nişan hediyesi olarak aldığı bilinen aracın modeli ise 1981 Ford Escort.

Prenses Diana’nı 1982 yılına kadar kullandığı aracın şu anki sahibi Kirkpatrick. 20 yıldır aracı kullanan sürücü Prenses Diana’nın hayranı olduğu için aracı aldığını belirtti.

Arabada ayrıca Prenses Diana'nı kız kardeşi Lady Sarah Spencer tarafından prensese hediye olarak verilen gümüş kurbağa maskotunun bir kopyası bulunuyor.