Enis Yıldırım'ın haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheliyi serbest bırakıp daha sonra tutuklanmasını sağlayan savcı hakkında inceleme izni vermişti. Trabzon'a gönderilen Adalet Bakanlığı müfettişi, olay günü görevli nöbetçi savcı ve iki polis memurunun ifadesini aldı. Olayda herhangi bir ihmali olmadığını belirten nöbetçi savcı, bakanlık müfettişine yaklaşık 1 saat süreyle ifade verdi.

"GÖRÜNTÜLER GELİNCE YENİDEN GÖZALTI KARARI VERDİM"

Cinsel istismar suçunun yaşandığı gün nöbetçi olduğunu belirten savcı, polislerin kendisine olay hakkında bilgi verdiklerini ancak görüntülerden bahsetmediklerini söyledi. Görüntülerin gelmesiyle birlikte şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdiğini belirten nöbetçi savcı, "Şikayet üzerine bana bilgi verildi. Gözaltı kararı verdim. Görüntüyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Evrakın ikmalen gönderilmesini istedim. Görüntüler aynı günün akşamüstü gelince, ben de yeniden gözaltı kararı verdim ve şüpheliyi mevcutlu istedim" dediği belirtildi.

RAPORU BAKANA SUNACAK

Bakanlık müfettişi, iki polisin de ifadesi alarak Ankara'ya döndü. Müfettiş tarafından hazırlanacak raporun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sunulacağı öğrenildi.

Öte yandan cinsel istismar suçuyla ilgili olarak verilen yayın yasağı da sürüyor.

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