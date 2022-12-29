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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları ve jürileri belli oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı ile yayınlanacak. Artık ekranlara gelmeyen O Ses Türkiye yarışması senede bir kez yılbaşı programı ile izleyici karşısına çıkıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 programından birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyecekler. Yeni yıla yarışmayı izleyerek girmeyi düşünenler ise O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konuklarının kimler olduğunu sorguluyorlar. İşte O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konukları

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  • O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konuk yarışmacılar kimler?
  • O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konuk yarışmacılar kimler?

    O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı konukları fragmanın yayınlanmasıyla belli oldu. Her sene ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması jüri üyeleri ve konukları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları ve jüri üyeleri...
  • O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konuk yarışmacılar kimler?

    O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ BELLİ OLDU!

    Jüri koltuğunda ise Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan yer alacak. İşte, 2023 O Ses Türkiye yılbaşı konukları;
  • O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konuk yarışmacılar kimler?

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek. Yılbaşı programının saat 20:00'de başlaması bekleniyor. 
  • O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı özel konukları belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı jürileri ve konuk yarışmacılar kimler?

    O Ses Türkiye yılbaşı programında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Nelishan Atagül-Kadir Doğulu çifti, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfun Aktürk, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Eser-Berfu Yenenler çifti, Hazal Subaşı konuk olacak. 

     

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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