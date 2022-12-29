O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı konukları fragmanın yayınlanmasıyla belli oldu. Her sene ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı yarışması jüri üyeleri ve konukları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı yarışmacıları ve jüri üyeleri...