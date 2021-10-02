Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışması bu yıl 10. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sevenleri O Ses Türkiye yeni sezon jürilerini araştırıyor. Yarışmanın tanıdık isimlerinden Hadise bu yıl jüri koltuğunda oturmayacak.
O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİM?
10. yıla özel sezonuyla ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yapacak.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu 2 Ekim Cumartesi günü başlıyor.
— tv8 (@tv8) September 26, 2021
HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?
Katıldığı bir televizyon programında O Ses Türkiye ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Acun Ilıcalı, Hadise'nin bu yılki programda olmamasının nedeninin O Ses Rap olduğunu söyledi. O Ses Rap yarışmasının jürilerinden biri olan Hadise her iki yarışmada da jüri üyesi olamayacağı için O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer almadı.
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