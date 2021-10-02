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O Ses Türkiye'de Hadise neden yok? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, 2021 jüri üyeleri kim?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu şarkı yarışmalarından O Ses Türkiye için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon jürileri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye'de Hadise neden yok? İşte yeni jüriler

O Ses Türkiye'de Hadise neden yok? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak, 2021 jüri üyeleri kim?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye yarışması bu yıl 10. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sevenleri O Ses Türkiye yeni sezon jürilerini araştırıyor. Yarışmanın tanıdık isimlerinden Hadise bu yıl jüri koltuğunda oturmayacak.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİ ÜYELERİ KİM?

10. yıla özel sezonuyla ekrana gelecek olan O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç yapacak.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu 2 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN NEDEN AYRILDI?

Katıldığı bir televizyon programında O Ses Türkiye ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Acun Ilıcalı, Hadise'nin bu yılki programda olmamasının nedeninin O Ses Rap olduğunu söyledi. O Ses Rap yarışmasının jürilerinden biri olan Hadise her iki yarışmada da jüri üyesi olamayacağı için O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer almadı.

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