Haberler Televizyon O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024 31 Aralık Pazar O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları, jüri üyeleri ve konukları kim olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024: O Ses Türkiye yılbaşı yarışmacıları ve jürileri kimler? Yılbaşı geceleri klasikleşen yapımlardan birisi olan O Ses Türkiye Yılbaşı programında bu yıl yer alacak jüri üyeleri ve konuklar belli oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar yer alıyor. İşte 2024 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı jüri üyeleri ve konukları Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 00:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:06 facebook

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O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri açıklandı. Yarışma programında oyuncular, futbolcular ve sanatçılar gibi çeşitli ünlü isimler yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 programında jüri üyelerinde değişikliğe gidildi.

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2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi.