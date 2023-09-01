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        Haberler Dünya Hindistan, son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi

        Hindistan, son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi

        Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkede geçen ay "son 122 yılın en kurak ağustos" ayının yaşandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:28
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        O ülkede son 122 yılın en kurak ağustos ayı yaşandı
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        Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkede 1901'den beri en kurak ağustosun yaşandığını bildirdi.

        Daireden yapılan açıklamaya göre, geçen ay "son 122 yılın en kurak ağustosu" oldu.

        Muson yağmuru ayı olan ağustostaki yağışlar diğer yıllara göre yüzde 35 azaldı, sıcaklık bakımından da son 122 yılın en sıcak 2'nci ayı olarak kayıtlara geçti.

        Yağış oranlarının eylülde normale döneceği tahmin ediliyor.

        Meteoroloji sunucusu Mahesh Palawat, yağışla ilgili sorunun okyanus yüzeyindeki ısınmanın Bengal Körfezi'ndeki çeşitli hava sistemlerini etkilemesi sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

        Bu yıl Yeni Delhi, 36 yılın en soğuk mayısını yaşamıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
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