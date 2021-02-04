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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Türk Eczacıları Birliği'nden takviye edici gıda reklamlarında yer alan ünlülere açık mektup

Türk Eczacıları Birliği (TEB)'nden takviye edici gıda reklamlarında yer alan ünlülere mesaj var. TEB, "Doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla sunulan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyeleridir. Pek tabii ki, insanların sağlığını korumak adına arayışa girmesinden daha doğal bir şey olamaz; fakat bunu istismar etmek ya da reklam ve pazarlama tekniği ile aşırı ve bilinçsiz tüketimine sebebiyet vermek geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. Nitekim ülkemizde bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası medyaya da yansıyan ciddi sağlık sorunları hatta ölümler meydana gelmiştir" diyerek, ünlülere bilinçsiz tüketimin ve halk sağlığı riskinin ortadan kaldırılması adına bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamaları ricasında bulundu

O ünlülere TEB'den açık mektup
O ünlülere açık mektup
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HABERTURK.COM

Türk Eczacıları Birliği (TEB)'nden takviye edici gıda reklamlarında yer alan ünlülere açık mektup geldi.

"ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLMEKTEDİR"

TEB, yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak sadece salgınla mücadele etmiyoruz. Cehalet, bilim düşmanlığı, aşı karşıtlığı/kararsızlığı gibi içinde bulunduğumuz yüzyılda konuşulması dahi abes olan konularla da mücadele ediyoruz. Covid-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte çok anlaşılır bir şekilde herkes daha sağlıklı olmanın, kendini koruma altına almanın yollarını aramaya başladı. Bu yollardan birisi de doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla sunulan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyeleridir. Pek tabii ki, insanların sağlığını korumak adına arayışa girmesinden daha doğal bir şey olamaz; fakat bunu istismar etmek ya da reklam ve pazarlama tekniği ile aşırı ve bilinçsiz tüketimine sebebiyet vermek geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına hatta ölümlere neden olabilmektedir. Nitekim ülkemizde bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası medyaya da yansıyan ciddi sağlık sorunları hatta ölümler meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"BU TARZ ÜRÜNLERİN REKLAMLARINDA YER ALMAMANIZI RİCA EDİYORUZ"

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Sağlık çalışanları pandemiyle mücadele ederken aynı zamanda yanlış bilgiyle de mücadele ediyor. Sağlığın tam anlamıyla korunması için koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra insanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin de yükseltilmesi için çabalara ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan “Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması”na göre Türkiye’de yaklaşık olarak her 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük. Sağlık okuryazarlığı konusunda bu ve buna benzer araştırmaların gerçekliği önümüzde duruyorken içindeki etken madde dolayısıyla ilaç olan bu ürünlerin reklamlarının halk sağlığına zarar verecek olmasını da düşünmeden edemiyoruz.

Sağlık meslek örgütü ve eczacıların temsilcisi olan Türk Eczacıları Birliği olarak sizlerden bilinçsiz tüketimin ve halk sağlığını riskinin ortadan kaldırılması adına bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almamanızı rica ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz."

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