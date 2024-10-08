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        Haberler Gündem 3. Sayfa O yazışmalar ilk kez ekrana geldi! | Son dakika haberleri

        O yazışmalar ilk kez ekrana geldi!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Burhan Karakuş cinayetinin perde arkasını araştırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 08.10.2024 - 19:50
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        O yazışmalar ilk kez ekrana geldi!
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        Olay günü gerçekleşen telefon konuşmaları ve yazışmaları yayınlandı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, yayınlanan bu detaylarla ses getirdi.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ AÇIKLADI! CİNAYET GECESİ NE OLDU?

        Didem Arslan Yılmaz, Muhammed ve Burhan’ın birbirlerini aradığı saatleri ve Burhan’ın eşi ile olan yazışmalarını ekrana getirdi.

        CİNAYET GECESİ NE KONUŞTULAR? SEVGİ’NİN KOCASININ KATİLİ KİM?

        Burhan Karakuş’u kimin öldürdüğü tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki Burhan’ı kim öldürdü? Eşi Sevgi, Didem Arslan Yılmaz’ın ortaya çıkarttığı detaylar sonrası şoke oldu. Oklar bir kez daha abi Muhammed’e ve oğlu Soner’e çevrildi. Şüpheli isimler hala sessizliğini korurken çember günden güne daralıyor.

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