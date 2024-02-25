Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı mı? Oba Makarna kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları yatırımcıların odağında yer alıyor. 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında 16,20 TL hisse fiyatıyla talep toplayan Oba Makarna halka arz sonuçları bekleniyor. Bu noktada yatırımcılar için "Oba Makarna kaç lot verdi, OBAMS ne zaman borsada işlem görecek?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Oba Makarna halka arz sonuçlarının borsada işlem göreceği tarih hakkında detaylar...
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama süreci 23 Şubat itibarıyla sona erdi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysel ve şirket çalışanlarına eşit pay edilecek. Peki, Oba Makarna halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, OBAMS borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...
OBA MAKARNA TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Oba Makarnacılık halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlenirken hisse fiyatı 39,24 TL'den satışa sunuldu.
OBA MAKARNA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Oba Makarna halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Oba Makarna halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Bor Şeker halka arz toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı gerçekleştirecek.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).