Obama'dan gösterilerle ilgili yazı: Gerçek bir dönüm noktası olabilir

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, kişisel blog sayfasında ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve hızla tüm ülkeyi saran gösterilerle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Obama, 'Bu anı nasıl gerçek bir değişim için dönüm noktası yaparız' başlığıyla yayınlanan yazıda, "Eninde sonunda, çağa en uygun stratejileri belirlemek yeni nesil aktivistlere bağlı olacak. Ancak geçmiş deneyimlerden hatırlamaya değer dersler olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gösterilerin saygı ve desteği hak ettiğini belirten eski ABD Başkanı, "Ülke çapındaki gösteri dalgası, on yıllardır başarısızlığa uğrayan polis reformu çabaları ve daha geniş olarak ABD adalet sistemine karşı hakiki ve meşru bir öfkeyi temsil ediyor. Katılımcıların ezici bir çoğunluğu barışçıl, cesur, sorumlu ve ilham verici. Camden ve Flint gibi şehirlerde polis güçlerinin takdire şayan bir şekilde anladığı gibi bizim kınamamızı değil, saygı ve desteğimizi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Obama, "Bir röportajda yaşlı siyah bir kadının, gözyaşları içinde mahallesindeki tek marketin talan edildiğini söylediğini gördüm. Tarihe bakarsak, o marketin geri gelmesi yıllar alabilir. Bu yüzden şiddete bahane üretmeyelim, onu rasyonalize etmeyelim veya içinde bulunmayalım. Eğer adalet sistemimizin veya daha geniş ölçekte Amerikan toplumunun daha yüksek etik kodlarla hareket etmesini istiyorsak, bu kodlar için kendimiz örnek olmalıyız" dedi.

Sadece sokak gösterilerinin sonuç getireceği, oy vermek ve seçim süreçlerine katılmanın vakit kaybı olduğu yönündeki fikirlere katılmadığını belirten Obama, "Adalet sistemi ve polis eylemleri üzerinde yönetimin hangi seviyelerinin etkili olduğunu anlamak bizim için önemli. Siyaset hakkında düşündüğümüz zaman, birçoğumuz sadece başkanlık ve federal hükümete yoğunlaşıyoruz. Ve evet, ırkçılığın toplumumuzdaki kemirici rolünü anlayan ve bununla ilgili bir şey yapmak isteyen bir başkana, Kongre'ye, Adalet Bakanlığı'na sahip olduğumuzdan emin olmak için mücadele etmeliyiz. Ancak polis departmanlarında ve adalet sisteminde reform yapacak seçilmiş yetkililer daha çok eyaletlerde ve yerel düzeyde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yerel düzeydeki yöneticilerin olası reformlardaki rolüne dikkat çeken Obama, "Polis şeflerinin birçoğunu belediye başkanları ve ilçe yöneticileri atıyor, polis sendikalarıyla yapılan toplu anlaşmaları müzakere ediyorlar. Görevi kötüye kullanan polislerin yargılanıp yargılanmayacağına nihayetinde bölge ve eyalet savcıları karar veriyor. Bunların hepsi seçimle gelen pozisyonlar. Ne yazık ki, bu yerel seçim yarışlarında katılımcı düzeyi acınacak derecede düşük, özellikle de gençler arasında. Çoğunlukla birkaç bin, hatta birkaç yüz oyla karar verilen bu koltukları kimin kaybedip kimin kazandığından bahsetmemek ve sosyal adaletle ilgili bu kurumlara doğrudan etki etmemek mantıklı değil" dedi.

"Gerçekten değişim istiyorsak, o zaman yapmamız gereken seçim gösteri ve siyaset arasında değil" diyen Obama, "İkisini birden yapmak zorundayız. Farkındalığı artırmak için harekete geçmeli ve reform için çalışacak adayları seçmek için organize olarak oy toplamalıyız" ifadelerini kullandı.

Her ırktan gençler arasında yükselen aktivizmin kendisine umut verdiğini belirten Obama, yayınladığı yazıyı, "Bu an ulusumuzun yüksek ideallerine ulaşmak için kat ettiği uzun yolculukta gerçek bir dönüm noktası olabilir. İşe koyulalım" ifadeleriyle sonlandırdı.