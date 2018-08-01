Washington'da savaş gazilerinin işlettiği bir pastaneye giden ABD eski Başkanı Barack Obama ve yardımcısı Joe Biden, öğle yemeği için sürpriz ziyarette bulundu, ç.evredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar.

ABD eski Başkanı Barack Obama sandviçini alan Biden'a "Ne yiyeceksin?" diye sordu. "Jambonlu ve peynirli sandviç" yanıtını alan Obama, "güzel görünüyor" yorumunda bulundu. Biden "Patrona da bir tane" diyerek sipariş verdi. Sandviçinin yanında salata ve tatlı ısmarlayan Obama dükkandakilere de yakın ilgi gösterdi. Çalışanlardan birinin yoga eğitmeni olmak istediğini öğrenen Obama, yogadaki hünerlerini de sergiledi.

Çevredekilerin selfie isteklerini de geri çevirmeyen ikili dükkandan alkışlarla ayrıldı.

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