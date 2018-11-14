SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Michelle Obama
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Obama: Trump'ı hiçbir zaman affetmeyeceğim!

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın satışa sunulan kitabında ABD Başkanı Donald Trump'a ağır eleştiriler yöneltirken, özel hayatıyla ilgili ilginç anektodlara da değindi.

14.11.2018 - 09:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD'de dün satışa sunulan 'Becoming' isimli kitabında ABD Başkanı Donald Trump'a eleştirilerde bulundu.

Trump'ın, eşi Barack Obama'nın ABD vatandaşlığını sorgulaması nedeniyle ailesinin tehlike altığına girdiğini belirten Michelle Obama, bu nedenle Trump'ı hiçbir zaman affetmeyeceğini söyledi.

Michelle Obama, Trump'ın ABD Başkanı seçilmeden önce, dönemin başkanı olan Barack Obama'nın doğum belgesinde yer aldığı üzere ABD toprağı Hawaii'de doğmadığını, doğuştan ABD vatandaşı olmadığını ve bu nedenle ABD Başkanlığı yapamayacağını savunması üzerine, Obama kitabında, "Tüm bu olay kötü niyetli ve çılgıncaydı. Elbette bunun altında yatan bağnazlık ve yabancı düşmanlığı güçlükle saklanıyordu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ortaya attığı bu konunun tehlikeli olduğunu, radikalleri ve dengesiz kişileri kışkırttığını söyleyen Michelle Obama, "Ya dengesiz birisi dolu bir silahla Washington'a gelse? Ya bu kişi kızlarımızın peşine düşse?" diyen Obama, "Yüksek sesle söylenen ve umarsız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bu sebeple onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi.

 

2005 yılında bir dizi çekimi sırasında konuşmaları kayıt altına alınan ve Donald Trump'ın burada bir ceza almadan kadınları taciz edebileceğini söylediği ses kayıtlarından da bahseden Michelle Obama, bunları dinledikten sonra sinirden titrediğini belirtti.

Aynı zamanda özel hayatına da değinene ABD'nin eski First Lady'si, geçmişte düşük yaptığını, şu anda 20 ve 17 yaşlarında olan kızları Malia ile Sasha'yı suni döllenme yoluyla doğurduğunu da yazdı. Katıldığı bir televizyon programında bu süreci anlatan Obama, "Kendimi kaybolmuş ve yalnız olduğumu hissediyordum. Başarısız olduğumu düşündüm çünkü onlar hakkında çok az konuştuğumuz için düşüklerin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyordum" dedi.

Eşi Barack Obama ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Michelle Obama, Chicago'daki bir avukatlık bürosunda tanıştıklarını söyleyerek, ilişkilerini "şehvet, minnet, tatmin ve mucizenin patlaması" olarak tanımladı. Evlilikleri süresince profesyonel yardım aldıklarını da ifade etti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X