ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD'de dün satışa sunulan 'Becoming' isimli kitabında ABD Başkanı Donald Trump'a eleştirilerde bulundu.

Trump'ın, eşi Barack Obama'nın ABD vatandaşlığını sorgulaması nedeniyle ailesinin tehlike altığına girdiğini belirten Michelle Obama, bu nedenle Trump'ı hiçbir zaman affetmeyeceğini söyledi.

Michelle Obama, Trump'ın ABD Başkanı seçilmeden önce, dönemin başkanı olan Barack Obama'nın doğum belgesinde yer aldığı üzere ABD toprağı Hawaii'de doğmadığını, doğuştan ABD vatandaşı olmadığını ve bu nedenle ABD Başkanlığı yapamayacağını savunması üzerine, Obama kitabında, "Tüm bu olay kötü niyetli ve çılgıncaydı. Elbette bunun altında yatan bağnazlık ve yabancı düşmanlığı güçlükle saklanıyordu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ortaya attığı bu konunun tehlikeli olduğunu, radikalleri ve dengesiz kişileri kışkırttığını söyleyen Michelle Obama, "Ya dengesiz birisi dolu bir silahla Washington'a gelse? Ya bu kişi kızlarımızın peşine düşse?" diyen Obama, "Yüksek sesle söylenen ve umarsız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bu sebeple onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi.

2005 yılında bir dizi çekimi sırasında konuşmaları kayıt altına alınan ve Donald Trump'ın burada bir ceza almadan kadınları taciz edebileceğini söylediği ses kayıtlarından da bahseden Michelle Obama, bunları dinledikten sonra sinirden titrediğini belirtti.

Aynı zamanda özel hayatına da değinene ABD'nin eski First Lady'si, geçmişte düşük yaptığını, şu anda 20 ve 17 yaşlarında olan kızları Malia ile Sasha'yı suni döllenme yoluyla doğurduğunu da yazdı. Katıldığı bir televizyon programında bu süreci anlatan Obama, "Kendimi kaybolmuş ve yalnız olduğumu hissediyordum. Başarısız olduğumu düşündüm çünkü onlar hakkında çok az konuştuğumuz için düşüklerin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyordum" dedi.

Eşi Barack Obama ile nasıl tanıştıklarını da anlatan Michelle Obama, Chicago'daki bir avukatlık bürosunda tanıştıklarını söyleyerek, ilişkilerini "şehvet, minnet, tatmin ve mucizenin patlaması" olarak tanımladı. Evlilikleri süresince profesyonel yardım aldıklarını da ifade etti.

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