AA

"Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul Projesi" niyet mektubu imzalandı



- Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem: - "Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı, tüm dünyada nüfuslarının toplamı 150 milyonu geçen 22 kentte yürütülüyor. İstanbul da artık bu programın bir parçası olacak" - "Türkiye, Avrupa'daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli birey sayısına sahip ülke"

Tüm dünyada ortak kutlanan 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde, Danimarka Konsolosluğu, Novo Nordisk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı'na İstanbul'un "Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul Projesi" ile katılması için niyet mektubu imzalandı.

Kurucuları arasında Novo Nordisk'in yer aldığı programa İstanbul'un da katılmasını öngören niyet mektubuna, Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem imza attı.

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Malta Köşkü'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve öncelikle İstanbul'u Novo Nordisk'in global projesine dahil etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Novo Nordisk'in global ölçekteki en önemli projelerinden birinin "Diyabeti değiştirmek" olduğunu vurgulayan Cem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Novo Nordisk Türkiye olarak bu girişimi 2005 yılından bu yana Türkiye'de de sürdürüyoruz. 'Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul' projesi de diyabetin ana nedenlerinden biri olan obeziteyle mücadeleyi hedefliyor. Kurucuları arasında Novo Nordisk'in yer aldığı Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı, tüm dünyada nüfuslarının toplamı 150 milyonu geçen 22 kentte yürütülüyor. İstanbul da artık bu programın bir parçası olacak. Türkiye, Avrupa'daki en yüksek diyabet sıklığına ve üçüncü en yüksek diyabetli birey sayısına sahip ülke. Her 100 kişiden 14'ünde diyabet hastalığı görülen Türkiye'de Ekim 2019'da yayımlanan 9. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) Diyabet Atlası verilerine göre 6,5 milyondan fazla diyabet hastası bulunuyor. Son yıllarda şehirleşmenin getirdiği hareketsiz yaşam, sağlıksız ve yanlış beslenme, genetik yatkınlık, hem obezite hem de diyabete zemin hazırlıyor."

- "Obeziteli bireylerden oluşan bir ülke yapsak dünyanın üçüncü büyük ülkesi olur"

Cem, diyabetin en önemli nedenlerinden biri olan obezitenin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını işaret ederek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunduğunu anlattı.

5 yaş altındaki 41 milyon çocuğun fazla kilolu veya obeziteli olduğuna dikkati çeken Cem, şunları söyledi:

"Obeziteli bireylerden oluşan bir ülke yapsak dünyanın üçüncü büyük ülkesi olur. Obeziteli bireylerin sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütünün son raporuna göre 18 yaş üstü yetişkin nüfusta Türkiye yüzde 32 görülme sıklığı ile Avrupa şampiyonudur yani günümüzde, Türkiye'de her 3 kişiden birisi obeziteli. Diyabet ve obezite konusunda sürekli yeni tedaviler geliştiren bir şirket olarak amacımız, toplumda obezitenin artmasının önüne geçmek, ayrıca diyabetin doğru tedavi ve aktif bir hayat ile düzgün yönetilmesinin mümkün olduğu bilincini oluşturmaktır."

Cem, Novo Nordisk olarak Türkiye'de obezite ve diyabetle mücadele çalışmalarına yönelik özel projelere koşulsuz destek verdiklerini aktararak, "Bu konularda ilgili sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerle birlikte yol alıyoruz. İBB ve Danimarka Konsolosluğu işbirliği ile yürütülecek bu programın önce İstanbulluların sonra da diğer illere örnek olarak tüm vatandaşlarımızın hayat tarzına katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

- "Şehrin sağlık durumunu geliştirmeye katkımız olacağı için mutluyuz"

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot da Türkiye ve Danimarka arasındaki iş birliklerine, sağlık konusunda önemli bir halkanın daha eklenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Danimarka hükümeti olarak hem ülkelerinde hem de dünyada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerine uyumu önemsediklerini ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlayacak çabaları desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Galskjot, "Diyabeti Değiştiren Şehirler Programı, 'İyi Sağlık Durumu' ile 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' gelişme hedeflerine tam olarak hizmet ediyor. Dünyanın önde gelen şehirlerinden İstanbul'un bu programa katılarak şehrin sağlık durumunu geliştirmeye katkımız olacağı için mutluyuz." dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan da projenin İstanbul ve İstanbullular adına önemli bir kazanç olduğunu dile getirerek, "Kronik hastalıklar tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, nüfusun yaşlanması gibi sebepler obezite ve diyabete zemin hazırlamakta artan kentsel nüfusla birlikte daha fazla bireyi etkisi altına almaktadır. Bu doğrultuda bakıldığında topluma hizmet eden ve politika oluşturan tüm birimlerin eşgüdümü ve birlikte çalışmaları önem arz etmektedir." diye konuştu.

- "Dünya Obezite Günü" paneli

İmza töreninden sonra 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla "Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul ve Dünya Obezite Günü" konulu panel gerçekleştirildi.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, 4 Mart'ın obezite bakımından bir farkındalık günü olduğunu söyledi. Obeziteye bir günün yetmeyeceğinin altını çizen Yumuk, "Çünkü obezite bir ömür boyu süren önemli bir hastalıktır. Türkiye'nin 2010'da obeziteyi bir hastalık olarak tanıması çok önemli. Biz başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarımızla el ele çalışıyoruz. Derneğimizin obezite ile mücadele konusunda yaptığı bazı farkındalık projeleri yürütüyoruz." dedi.

Novo Nordisk Türkiye'nin desteğiyle Obezite Akademisi'ni oluşturduklarını da anlatan Yumuk, bu platformla da farkındalık çalışmaları yaptıklarını, 2017-2018 yılında obezite merkezlerini gündeme getirdiklerini. Avrupa Obezite Araştırma Derneği standartlarında Türkiye'de 11 obezite merkezinin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun ise çocuklarda şişmanlık görülme sıklığının yüzde 25 arttığını, projenin İstanbul'da obezite ve diyabeti değiştireceğine inandığını dile getirdi.

İstanbul'un sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Diyabetli Çocuklar Vakfı'nın (DİYAÇEV) ortaklığıyla sürdürülecek proje, obezite ile mücadele ederek, diyabeti azaltmayı hedefliyor.