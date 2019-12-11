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HaberlerBasketbol

Obradovic-Ataman rekabeti bir kez daha Avrupa'ya taşınıyor

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde yarın yapılacak maçla 54. kez birbirlerine rakip olacak

Zeljko Obradovic ergin ataman
AA

Son dönemde hem Türkiye'de hem de THY Avrupa Ligi'nde büyük bir çekişme içinde olan iki tecrübeli başantrenör, yarın kozlarını Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda paylaşacak.

İkilinin bugüne kadar birbirlerine rakip olduğu maçlarda Obradovic 32, Ergin Ataman ise 21 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Ataman, Anadolu Efes'in yanı sıra Montepaschi Siena (İtalya),Türk Telekom, Ülker ve Galatasaray'ın başında, Panathinaikos (Yunanistan),Fenerbahçe ve Benetton'u (İtalya) çalıştıran Obradovic'le karşılaştı.

REKABET 22 YIL ÖNCE BAŞLADI

Obradovic ile Ergin Ataman, kariyerlerinde ilk kez 22 yıl önce 2 Ekim 1997'de birbirlerine rakip oldu.

Söz konusu tarihte Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Türk Telekom'un başında bulunan Ergin Ataman, İtalya'nın Treviso şehrinde oynanan Avrupa Ligi maçında ilk kez kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Obradovic'in takımı 71-66 galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 17 KEZ RAKİP OLDULAR

Obradovic ile Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Avrupa Ligi'nde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu 17 mücadelenin 12'sinde Obradovic'in, 5'inde ise Ataman'ın takımları salondan galip ayrıldı.

ATAMAN'IN OBRADOVİC'E KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYET SEVİNCİ YOK

Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarla Zeljko Obradovic'in ekipleri karşısında Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Obradovic'in başında bulunduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar Ergin Ataman yönetimindeki ekipleri 7 kez konuk etti. Söz konusu 7 müsabakayı da Obradovic'in takımları kazandı.

ATAMAN, GEÇEN SEZON ÜSTÜNLÜK KURDU

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, geçen sezon Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Geçen sezon başında rakibini yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Ataman'ın Anadolu Efes'i, ligde de play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3'le geçti ve şampiyonluğa uzandı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde de gülen taraf Ataman'ın takımı oldu. Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki organizasyonun yarı finalinde Obradovic'in öğrenilerini yenerek finale çıktı.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan Türkiye Kupası'nın finalinde ise gülen taraf Obradovic'in takımı oldu.

İki başantrenörün çalıştırdığı takımların geçen sezonki 14 randevusunda Anadolu Efes 8, Fenerbahçe ise 6 galibiyet aldı.

SEZON BAŞI GÜLEN ATAMAN OLDU

İki başantrenör ve takımları arasındaki rekabette son karşılaşma bu sezon başı oynandı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu yenmesiyle Ataman, Obradovic karşısında bir kupa sevinci daha yaşadı.

MAÇLAR

Fenerbahçe, Panathinaikos ve Benetton'u çalıştıran Obradovic ile Anadolu Efes, Ülker, Galatasaray ve Türk Telekom'un başında yer alan Ataman'ın bu takımlarla birbirlerine rakip oldukları maçlar şöyle:

YerTarihOrganizasyonMaçSonuç
Treviso02.10.1997Avrupa LigiBenetton-Türk Telekom71-66
Ankara19.11.1997Avrupa LigiTürk Telekom-Benetton67-84
Selanik18.04.2000Avrupa Ligi Dörtlü FinalPanathinaikos-Efes Pilsen81-71
Siena31.10.2002Avrupa LigiM.Siena-Panathinaikos77-69
Atina15.01.2003Avrupa LigiPanathinaikos-M.Siena64-56
Siena06.03.2003Avrupa LigiM.Siena-Panathinaikos82-76
Atina16.04.2003Avrupa LigiPanathinaikos-M.Siena111-103
İstanbul08.12.2004Avrupa LigiÜlker-Panathinaikos66-64
Atina03.02.2004Avrupa LigiPanathinaikos-Ülker79-72
İstanbul31.10.2005Avrupa LigiÜlker-Panathinaikos66-82
Atina21.12.2005Avrupa LigiPanathinaikos-Ülker85-69
Samsun09.10.2013Cumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçe-Galatasaray64-62
İstanbul (Abdi İpekçi)09.12.2013Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe77-62
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)31.03.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray77-52
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)03.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray89-70
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)05.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray74-73
İstanbul (Abdi İpekçi)08.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe73-64
İstanbul (Abdi İpekçi)10.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe88-82
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)13.06.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray76-63
İstanbul (Abdi İpekçi)16.06.2014Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe85-77
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)17.11.2014Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray85-74
İstanbul (Abdi İpekçi)09.03.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe92-88
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)21.05.2015Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray93-67
İstanbul (Abdi İpekçi)24.05.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe70-69
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)27.05.2015Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray67-59
İstanbul (Abdi İpekçi)02.11.2015Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe80-63
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)27.02.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray77-68
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)25.05.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray93-79
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)27.05.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray80-55
İstanbul (Abdi İpekçi)29.05.2016Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe65-63
İstanbul (Abdi İpekçi)31.05.2016Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe65-82
İstanbul (Abdi İpekçi)28.10.2016THY Avrupa LigiGalatasaray-Fenerbahçe87-103
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)13.11.2016Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Galatasaray92-74
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)26.01.2017THY Avrupa LigiFenerbahçe-Galatasaray85-80
İstanbul (Abdi İpekçi)12.03.2017Basketbol Süper LigiGalatasaray-Fenerbahçe75-79
İstanbul (Sinan Erdem)19.01.2018THY Avrupa LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe84-89
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)04.02.2018Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes100-74
İstanbul (Sinan Erdem)14.02.2018Türkiye KupasıFenerbahçe-Anadolu Efes80-83
Ankara (Ankara Spor Salonu)03.10.2018Cumhurbaşkanlığı KupasıFenerbahçe-Anadolu Efes62-65
İstanbul (Sinan Erdem)25.10.2018THY Avrupa LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe89-83
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)05.11.2018Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes86-79
Ankara (Ankara Spor Salonu)17.02.2019Türkiye KupasıAnadolu Efes-Fenerbahçe70-80
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)28.02.2019THY Avrupa LigiFenerbahçe-Anadolu Efes84-66
İstanbul (Sinan Erdem)03.03.2019Basketbol Süper LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe67-65
İspanya (Vitoria-Gasteiz)17.05.2019THY Avrupa Ligi Dörtlü FinalFenerbahçe-Anadolu Efes73-92
İstanbul (Sinan Erdem)09.06.2019Basketbol Süper LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe56-73
İstanbul (Sinan Erdem)11.06.2019Basketbol Süper LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe101-93
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)13.06.2019Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes57-74
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)15.06.2019Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes82-73
İstanbul (Sinan Erdem)17.06.2019Basketbol Süper LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe86-76
İstanbul (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)19.06.2019Basketbol Süper LigiFenerbahçe-Anadolu Efes85-69
İstanbul (Sinan Erdem)21.06.2019Basketbol Süper LigiAnadolu Efes-Fenerbahçe89-74
Gaziantep (Karataş Şahinbey)26.09.2019Cumhurbaşkanlığı KupasıAnadolu Efes-Fenerbahçe79-74

Not: Ligde 2013-2014 sezonunda play-off final serisinin son maçında Galatasaray, sahaya çıkmadığı için Fenerbahçe hükmen 20-0 galip sayılmıştı. Bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

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