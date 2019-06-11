Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Obradovic: Çok iyi oynadık ancak...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, "Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi" dedi

Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde normal süresi 86-86 biten maçta uzatmalarda 101-93 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Zeljko Obradovic, galibiyetten dolayı lacivert-beyazlı takımı tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ederim. Çok uzun süre iyi oynadık. Kazanma şansımız vardı. Ancak Melli'nin atışı girmedi. Maç uzatmalara gitti. Seriye evimizde devam edeceğiz. Taraftarımızın önünde güzel bir atmosferde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ise maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Farklı bir maç olacağını biliyorduk. Seriyi 2-0 yapmak için gelmiştik. Ancak olmadı. Seriye evimizde devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ergin Ataman'dan ilginç protesto! (Kulaklıkla maça çıktı)
BASKETBOLAtaman'dan ilginç protesto! Kulaklıkla...
Kostas Sloukas'ın baba acısı!
BASKETBOLSloukas'ın baba acısı!
Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes seriyi eşitledi!
Efsane basketbolcu Tony Parker basketbolu bıraktı!
BASKETBOLEfsane basketbolcu emekli oldu!
Golden State Warriors'ın şampiyonluk inadı! Toronto Raptors'ı deplasmanda yendiler!
BASKETBOLNefes kesen final maçı GSW'nin!
Potada final serisinde ikinci randevu
BASKETBOLPotada final serisinde ikinci randevu
Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 2. maç hangi kanalda?
BASKETBOLAnadolu Efes Fenerbahçe 2. maç heyecanı
Ergin Ataman: Azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı'dır
BASKETBOL"Azmettiren Fenerbahçe Başkanı'dır"
Melih Mahmutoğlu'ndan Ergin Ataman'a edilen küfürlere yorum: "Taraftarın bir bildiği vardır"
BASKETBOL"Taraftarın bir bildiği vardır"
Finalde ilk raund Fenerbahçe Beko'nun
BASKETBOLFinalde ilk raund Fenerbahçe Beko'nun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X