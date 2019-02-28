Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirerek, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyreğin sonundaki birkaç dakika dışında gayet iyi bir oyun oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda da çok akıllı oynadık. Antrenör olarak da bazı dakikalarda neden iyi oynadığımızı analiz etmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz çok iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet için takımı tebrik ediyorum. Taraftara da bize güzel bir akşam yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

ATAMAN: FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİM



Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Ergin Ataman, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi tebrik ederim bugün iyi bir performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları sayılarla çok yüzdeli oynadılar. 5-6 tane son saniye üçlüğü buldular hücum sonunda. Biz ise maçın ilk 6 dakikasından sonra kontrolü kaybettik ve top kayıpları yaptık. İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum ama Fenerbahçe bugün çok iyi bir oyun sergiledi. EuroLeague'de 6 maç daha var. Bir sonraki Barcelona maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz."